У Порошенко прокомментировали выступление Путина: Хотели бы, чтобы он признал ошибку

Президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию РФ 4 декабря вместо признания ошибочной своей стратегии в отношении Украины повторял давние утверждения.

Об этом заявил заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам международных отношений Валерий Чалый на брифинге в пятницу, передает Украинская правда.

Когда его попросили прокомментировать выступление Путина, он сказал:

"Ничего нового. Я, очевидно, хотел бы услышать действительно понимание огромной стратегической геополитической ошибки, которая сегодня делается Российской Федерацией – на мой взгляд, против интересов россиян, российских народов, которые населяют Россию, – на будущее".

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"Россия останется на наших северных границах – в том или ином виде в будущем, в долгосрочной перспективе. Поэтому находить решение нам нужно", - сказал Чалый.

"Но при этом ожидание, что можно действовать в 21 веке методами 20-го, объяснение своей роли… или попытка сделать другую роль, которую можно даже воспринять в России в будущем, через нарушение прав соседей – это абсолютно разрушительная политика, которая не приведет к результату", - сказал он.

"Но, к сожалению, вчера мы не услышали никаких новых сигналов, это – продолжение той старой линии, которая была раньше", - добавил Чалый.

Он надеется, что "четкие, эффективные, консолидированные действия международного сообщества заставят все-таки делать определенные выводы".