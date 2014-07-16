Financial Times: Россия собирается продолжать дестабилизировать Украину, чтобы достичь своих стратегических целей в Украине

В статье Нила Бакли под названием «Россия собирается продолжать дестабилизировать Украину, чтобы достичь своих стратегических целей в Украине», опубликованной в британской газете Financial Times, говорится о том, что в последние недели внимание мирового сообщества от событий в Украине отвлекло разгоревшееся насилие сначала в Ираке, потом в секторе Газа. Украинские войска, тем временем, казалось, взяли верх над пророссийскими мятежниками на востоке страны. Но это еще не финал, и даже не свидетельство того, что Украина победит и положит конец кризису в сфере безопасности в самом сердце Европы.

То, что украинским войскам удалось 10 дней назад освободить Славянск, бывший оплот пророссийских сепаратистов, несомненно, стало прорывом для Украины. Еще два месяца назад украинская армия была плохо организованной и полностью деморализованной, но теперь ситуация изменилась, солдаты получили хотя бы базовое снаряжение, у них появилось желание бороться.

Тем не менее, если повстанцы, которые вернулись обратно в два центральных города восточного региона, Луганск и Донецк, не сбегут оттуда в скором времени, цена освобождения этих городов может быть очень высокой – могут быть жертвы среди мирного населения, нанесен огромный ущерб жилым домам, промышленным предприятиям и инфраструктуре.

Президент России Владимир Путин, к тому же, находится на пике популярности после аннексии Крыма в марте. Пропагандистская машина, в которую превратилось российское телевидение, по-прежнему предлагает своим зрителям диету из придуманных сюжетов о зверствах в отношении русскоязычных граждан на востоке Украине.

Путин не может позволить, чтобы украинские войска разгромили повстанцев, так как это будет его личным поражением, если ему не удастся достигнуть хотя бы некоторых своих более широких целей в Украине, которые лежат в основе его действий. Он должен получить гарантии того, что Украина не будет вступать в НАТО, процесс евроинтеграции замедлится, и что страна перейдет к более свободной, федеральной форме правления, что позволило бы России продолжать влиять на Украину и блокировать её слияние с евро-атлантическими структурами.

Дестабилизация ситуации на востоке Украины является главным рычагом давления для Москвы в попытке достичь этих целей.

Россия может захотеть постоянно подогревать этот конфликт, в результате чего появятся тысячи беженцев, промышленный центр Украины будет разрушен, а украинское правительство не сможет в полной мере решать более широкие экономические проблемы и проблемы в системе управления.

Москва, похоже, оставила открытой возможность прямого вторжения в восточную Украину, что является отчасти формой психологической войны против Киева. В НАТО заявили, что хотя количество российских войск возле украинских границ уменьшилось до двух тысяч солдат в начале июня, сейчас их численность опять возросла до 10-12 тыс. солдат, в том числе там находятся войска с бронетехникой «в состоянии высокой боевой готовности».

Но российские власти также поняли, что цена прямого вторжения может быть слишком высокой – тела погибших россиян, которые будут возвращать домой, экономическое бремя, которое ляжет на плечи россиян, если они решат взять на себя ответственность за восточную Украину, а также дальнейшие санкции Запада.

Вместо этого, они, вероятно, будут продолжать поставлять боевиков и оружие через границу, используя для прикрытия свои военные силы, которые расположились возле границ. В последние дни сообщалось о том, что десятки российских бронетранспортеров пересекли границу в районе Луганска.

В резком и подробном заявлении, которое Госдепартамент США сделал в понедельник поздно вечером, говорилось о том, что «хотя российские власти заявляют, что стремятся к миру, их действия не соответствуют их риторике».

«Мы не видели никаких доказательств того, что Россия перестала поддерживать сепаратистов», – говорилось в заявлении. «Наоборот, по нашим сведениям, Россия продолжает поставлять им тяжелое оружие, военную технику и финансировать их».

Как никогда абсурдные обвинения, которые звучат на российских телеканалах, в «геноциде» в Украине, в том числе по видимому выдуманная история о том, как украинские солдаты «распяли» трехлетнего ребенка на главной площади Славянска, могли бы послужить предлогом для прямого вмешательства. Но скорее всего они являются призывом к добровольцам, которые хотят присоединиться к мятежникам.

Россия также может скрыто наносить удары по украинским самолетам со своей территории, создав, таким образом, хотя бы частично зону, закрытую для военной авиации в восточной Украине, что лишит украинских военных очень важного преимущества в борьбе с повстанцами. Заявления украинских властей о том, что военно-транспортный самолет в понедельник был сбит с помощью российской ракеты, хотя все еще непроверенные, могут свидетельствовать о первом таком случае.

Угроза ужесточения санкций, несмотря на разногласия внутри Евросоюза, может помочь сдерживать Россию. Но если, как утверждает Вашингтон, Россия действительно не заинтересована в возобновлении мира на востоке Украины, фокусирование внимания на этом во время международных переговоров с Москвой может обречь их на провал.

Остановить кровопролитие на востоке Украины, вероятно, можно будет только путем широких, многосторонних переговоров на высоком уровне по поводу статуса Украины, во время которых необходимо будет обсудить такие сложные вопросы, как военный нейтралитет. К сожалению, желание западных лидеров заниматься такого рода активной, но реалистичной дипломатией по-прежнему кажется слабым.