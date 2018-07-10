В ВР назвали идею закрытия для СМИ кулуаров попыткой "опосредственного сворачивания свободы слова"

Комитет по вопросам свободы слова попросит Парубия учесть позицию журналистов при рассмотрении инициатив по ограничению их в доступе в кулуары.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики обратиться к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой учесть позицию журналистов при рассмотрении инициатив об ограничении их в доступе в кулуары.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам заявила первый заместитель председателя комитета, народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Ольга Червакова.

Депутат считает, что инициативы, в частности, о создании пресс-центра в парламенте, приведут к тому, что работа парламентского корреспондента не будет иметь смысла, а превратится в «пиар-отдел политических сил».

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«Такая ситуация ограничит доступ журналистов к информации, доступ к источникам информации. И это будет действительно опосредованное сворачивание свободы слова», - заявила Червакова.

Поэтому, сказала она, Комитет по свободе слова на завтрашнем заседании будет обращаться к Парубию с тем, чтобы «при подписании или неподписании этого решения он учел мнение журналистов».

«Я надеюсь, что это решение не будет подписано», - сказала представитель комитета.

Она также высказала мнение, что «нормальные журналисты» не должны страдать из-за «фейковых».

«Эта дискуссия в нашем Комитете также велась. Мы предлагаем изменить положение об аккредитации и четко отделить тех людей, которые действительно занимаются освещением работы Верховной Рады, и ходят сюда из профессиональных соображений... от тех людей, которые ходят сюда заниматься обычным «решалово» и проходят в Верховную Раду по карточкам аккредитации журналистов», - сказала депутат.

Червакова напомнила, что предлагается создать при пресс-службе парламента общественный совет из журналистов, которые давно работают в ВР. Такие журналисты, отметила она, должны были бы предоставлять пресс-службе рекомендации в «конфликтных ситуациях».

«Если журналист или человек, который приходит по удостоверению журналиста, не занимается освещением деятельности ВР, то это означает, что есть основания для того, чтобы лишать его аккредитации, или пересмотреть положения и не аккредитовать таких людей вообще», - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам Регламента и организации работы парламента рекомендовал Аппарату ВР подготовить предложения относительно свободного доступа в кулуары депутатов, а для журналистов - создания отдельного пресс-центра на другом этаже.

Соответствующее решение комитет принял после рассмотрения письма руководителя пресс-службы Аппарата ВР Ирины Кармелюк по поводу «недопустимого поведения» журналистов Юлии Махмуды (газета «Громадський вісник Києва») и Валерии Егоровой (газета Flash on Time News). Как известно, скандал вокруг журналисток возник, когда в Facebook появилось их фото, на котором недалеко от украинского флага одна из них показывала неприличный жест - средний палец.

В письме Кармелюк просила лишить двух вышеуказанных журналисток аккредитации, а также установить новые четкие критерии, по которым можно лишать аккредитации журналистов и технических работников средств массовой информации, упорядочить работу представителей СМИ в ВР.

Комитет, в частности, решил рекомендовать первому заместителю руководителя Аппарата ВР - управляющему делами Петру Боднару инициировать создание в аппарате ВР рабочей группы по вопросам подготовки предложений о создании пресс-центра на третьем этаже кулуаров в административном здании на ул. Грушевского, 5 и размещении мест для работы журналистов.

20 июня Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики принял решение лишить аккредитации в парламенте журналисток Махмуду и Егорову.