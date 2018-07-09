Военное вторжение РФ в Украину изменило отношение Константинополя к РПЦ – вице-премьер

В православной России не возникло никаких вопросов, когда россияне начали убивать своих единоверцев, отметил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

Военное вторжение России в Украину стало главным толчком для возможного получения автокефалии и изменило отношение к РПЦ.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко.

"Православная Россия напала на Украину, которая также в основном православная. И при этом в православной России не возникло никаких вопросов, они начали убивать своих единоверцев, которые просто хотят жить в своей стране, не под чужую диктовку, а опираясь на собственные решения. Откусила кусок территории, которую мы, конечно, вернем. Откусила, аннексировав Крым. Весь мир это увидел и сказал: "Остановитесь и вернитесь в русло международного права". Россия всем показала дулю, всему миру. Конечно, это никому не понравилось. В частности, это изменило отношение к Российский православной церкви во Вселенском патриархате. Они также не живут в вакууме, они живут в мире среди людей, и понятно, что такое агрессивное поведение РФ повлияло и на позицию Вселенского Патриарха", - объяснил политик.

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По его словам, политика Банковой сыграла на позиции Украины в глазах Константинополя благоприятно.

"У нас есть большая украинская церковь, УПЦ Киевского патриархата, которая разрастается с каждым годом, которая особенно увеличилась, начиная с 2014 года, когда все увидели, что россияне готовы нас убивать, а Московский патриархат промолчал и не высказал по этому ни одной позиции, которая бы свидетельствовала о то, что они со своим народом, а не с агрессором. Безусловно, что позиции Киевской церкви выросли в несколько раз за последние годы, и это заметно и в Константинополе. Ну и есть попытки самой России и ее церкви диктовать свою волю, в том числе и Вселенскому Патриарху. Это также не может быть безграничным во времени, не может длиться вечно. А учитывая, что наша власть в этом деле действует консолидировано – президент, правительство и парламентское большинство, по сути, весь политический класс - и принимает решение, то это обстоятельство стало главным аргументом, который, по моему мнению, убедил Вселенского Патриарха Варфоломея посмотреть иначе на украинский вопрос", - объяснил он.

Кириленко уверен, что Украина в конечном итоге получит Томос об автокефалии.

"И я верю, что мы получим Томос об автокефалии, и это будет дело, которое вообще трудно переоценить. Мы как современники не сможем даже дать этому настоящую оценку. Это уже только наши потомки через много лет ее дадут, насколько это большое событие. Поэтому я верю в это, и тоже буду делать все по-прежнему, чтобы это произошло", - сказал он.