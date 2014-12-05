Завтра президент Украины посетит зону АТО
Завтра президент Украины Петр Порошенко посетит зону антитеррористической операции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на церемонии вручения ключей от квартир военнослужащим в селе Гора в Киевской области.
“Завтра вместе с министром обороны, начальником Генерального штаба мы отправимся в зону антитеррористической операции. И мне приятно вам сообщить, что более 100 единиц тяжелого вооружения, артиллерии, танков, БТРов будут переданы Вооруженным силам Украины”, - подчеркнул президент.
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Также Порошенко рассказал, что сегодня встретится с защитниками Донецкого аэропорта: “Сразу же после нашей этой встречи я еду на встречу с нашими славными киборгами. Именно так в мире сейчас называют героических защитников Донецкого аэропорта, который стал символом украинского сопротивления и несокрушимости боевого духа украинских воинов”.