Завтра президент Украины посетит зону АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на церемонии вручения ключей от квартир военнослужащим в селе Гора в Киевской области.

“Завтра вместе с министром обороны, начальником Генерального штаба мы отправимся в зону антитеррористической операции. И мне приятно вам сообщить, что более 100 единиц тяжелого вооружения, артиллерии, танков, БТРов будут переданы Вооруженным силам Украины”, - подчеркнул президент.

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Также Порошенко рассказал, что сегодня встретится с защитниками Донецкого аэропорта: “Сразу же после нашей этой встречи я еду на встречу с нашими славными киборгами. Именно так в мире сейчас называют героических защитников Донецкого аэропорта, который стал символом украинского сопротивления и несокрушимости боевого духа украинских воинов”.