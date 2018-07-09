Порошенко сегодня примет участие в юбилейном, 20-м Саммите Украина-ЕС (видео)

Лидеры Украины и ЕС обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации, усиление помощи ЕС на проведение реформ в Украине, вопросы укрепления энергетической безопасности, противостояния российской агрессии и др.

Сегодня президент Украины Петр Порошенко совершит визит в институты ЕС для участия в юбилейном, 20-м саммите Украина - Европейский Союз.

Как сообщает пресс-служба президента, во время саммита лидеры Украины и ЕС обсудят состояние имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, включая создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли, и перспективы дальнейшего углубления секторальной интеграции Украины в сферах цифрового рынка, энергетического союза, таможенного дела, юстиции и внутренних дел в развитие инициатив президента Украины, представленных 15 июля 2017 года.

Состоится обмен мнениями о путях усиления помощи Украине со стороны ЕС на цели реформ и по вопросам укрепления энергетической безопасности.

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Особое внимание во время саммита лидеры будут уделять координации действий с целью противодействия продолжающейся российской агрессии, повышения эффективности политики санкций против России, усиления международного давления на Кремль для полного выполнения Минских договоренностей и восстановления территориальной целостности Украины, включая Крым и Севастополю, а также немедленного освобождения украинских заложников и политических заключенных, незаконно удерживаемых Россией.

«Саммит пройдет на фоне вступления в силу решения ЕС о предоставлении Украине новой четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 1 млрд евро и решения Совета ЕС продлить до 31 января 2019 года экономические и секторальные санкции против России за подрыв территориальной целостности Украины», - отметили в пресс- службе.

По результатам саммита состоится совместная пресс-конференция с президентом Европейского Совета и президентом Европейской комиссии, также планируется принятие совместного заявления.