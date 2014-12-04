Политик украинского происхождения возглавил оппозицию Австралии (фото)

Об этом сообщает Медиа-портал украинской диаспоры VIDIA со ссылкой на Австралийскую федерацию украинских организаций (АФУО).

«Мы искренне поздравляем парламентария Мэтью Гая с победой в качестве лидера оппозиции, - говорится в обращении АФУО. - Мэтью Гай гордится своим украинским происхождением и всячески поддерживает демократизацию и независимость Украины, а также украинскую общественность Австралии».

Читайте такжеЛингвисты присвоили новое значение выражению премьера Австралии в адрес Путина

«В разгар Майдана он поднимал украинский флаг в парламенте штата Виктория, и он заслужил свою новую должность упорным трудом, преданностью и стратегическим видением», - указывается в сообщении.

Гай - австралийский политик, член Викторианского законодательного совета от Либеральной партии. С 2010 года занимает пост министра планирования в штате Виктория.

Политик украинского происхождения стал лидером оппозиции Австралии http://t.co/TwBhEBfKgKpic.twitter.com/LrbCYHqA0b - RUS Embassy in Peru (@UKRinPERU) December 4, 2014

Гай женат, имеет троих детей. Он украинского происхождения - семья его матери покинула Советский Союз в 1949 году.