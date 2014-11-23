Минский ОМОН на концерте "Океана Эльзы" вырывал у зрителей украинские флаги (видео)
Милиция отбирала украинскую символику на концерте «Океана Эльзы» в Минске.
В Минске во время выступления группы «Океан Ельзы» белорусская милиция отбирала у зрителей украинские флаги.
Об этом сообщает издание "Белорусский партизан".
"Милиция отбирала украинскую символику на концерте «Океана Эльзы» в Минске. Сначала это делали во время обысков на входе в концертный зал. Затем уже в зале ОМОНовцы бросались на зрителей и силой вырывали флаги. Однако все флаги изъять не удалось", - сообщает издание.
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В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины обратилось в МИД Беларуси с просьбой разъяснить инцидент во время концерта группы.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебыйнис в Twitter.
«МИД Беларуси. Коллеги, это нормально? ... Неужели украинский флаг запрещен в Беларуси?», - написал он на белорусском языке.
.@BelarusMFA Калегі, гэта нармальна? - https://t.co/xtXxqIHseu Няўжо ўкраінскі сцяг забаронены ў Беларусі?
— Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) November 23, 2014