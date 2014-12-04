Совет министров ОБСЕ не смог принять декларацию по Украине

Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Дидье Буркхальтер, передает ТАСС.

Подводя итоги дискуссии, он сказал: "Нам не удалось достичь консенсуса по всем вопросам, связанным с проектом декларации относительно кризиса в Украине и вокруг нее. Обсуждение показывает, что есть расхождения в оценках причин кризисной ситуации".

"Мы действительно не смогли прийти к консенсусу по декларации по Украине сегодня, но подходим к нему все ближе, надеюсь, в конце концов, мы сможем его достичь", - сказал он.

"Главным пунктом расхождения стали различные точки зрения на причины украинского кризиса. Сейчас консенсусного мнения по этому вопросу нет", - добавил он.

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Буркхальтер также заявил, что объявленное прекращение огня между так называемыми «ДНР» и «ЛНР», с одной стороны, и Киевом - с другой, является позитивным развитием событий и находится в русле Минских договоренностей.

"Заявления о достигнутых соглашениях находятся в русле Минских договоренностей, соответствуют их духу", - сказал он.

"Но следует проявлять осторожность. Здесь есть много аспектов, которые до конца непонятны. Но это позитивное развитие событий, мы обсуждали этот вопрос с Россией, с Украиной в ходе различных двусторонних встреч", - добавил Буркхальтер.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 декабря, после совещания президента Украины Петра Порошенко с руководителями силовых ведомств стало известно, что 9 декабря в зоне антитеррористической операции должен начаться День тишины.