Фракция БПП требует от Рады вернуться к рассмотрению вопроса обновления ЦИК

Большинство членов фракции БПП покинули сессионный зал Рады.

Фракция "Блок Петра Порошенко" требует вернуться к рассмотрению вопроса об обновлении состава Центральной избирательной комиссии. Большинство членов фракции покинули сессионный зал в связи с тем, что рассмотрение вопроса не было поддержано Радой.

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Как передает корреспондент УНИАН, с требованием по рассмотрению вопроса на заседании парламента выступил глава фракции БПП Артур Герасимов.

Он отметил, что президент сделал все для того, чтобы этот вопрос был рассмотрен парламентом.

“Фракция БПП единогласно поддерживает рассмотрение этого вопроса и неоднократно требовала рассмотрения этого вопроса в этом зале. Украинский народ ждет этого решения годами, общественность постоянно требует обновления ЦИК”, - подчеркнул Герасимов.

При этом он добавил, что “то, что произошло в этом сессионном зале, четко показало, кто за реформы, а кто против”.

Герасимов призвал председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия “срочно вернуться к рассмотрению вопроса об обновлении состава ЦИК”.

“До результативного решения этого вопроса мы считаем, что ВРУ нет никакого морального права рассматривать любой другой законопроект”, - подчеркнул Герасимов.

Впоследствии большинство членов фракции "Блок Петра Порошенко" ушли из сессионного зала Рады.

В свою очередь, представители других фракций настаивают на необходимости изменения или переноса представления президента Украины относительно кандидатур в состав ЦИК.

В результате председатель Верховной Рады Андрей Парубий объявил в заседании перерыв, которое впоследствии был продлен до 16 часов.

Как сообщал УНИАН, сегодняшней повесткой дня заседания парламента было предусмотрено рассмотрение вопросов об увольнении с должностей членов ЦИК и о назначении новых.

Тем не менее, Верховная Рада не поддержала рассмотрение вопроса об обновлении состава Центральной избирательной комиссии.