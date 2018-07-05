В Amnesty International отреагировали на скандальный проект о блокировке сайтов

Глава украинского офиса организации указала, что закон позволит блокировать без решения суда любые ресурсы, которые только подозреваются в нарушении законодательства.

Директор Amnesty International Ukraine Оксана Покальчук указала на необходимость с осторожностью относиться к инициативам, подобным законопроекту 6688, расширяющему возможности для блокирования интернет-ресурсов.

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Как указала Покальчук в Facebook, комментируя одобрение законопроекта профильным комитетом Рады, в случае его принятия «украинские провайдеры будут обязаны без решения суда (!) блокировать доступ к любому ресурсу в сети, который только подозревается в нарушении законодательства».

«Безопасность – это, конечно, хорошо, но... Надо очень осторожно относиться к подобным законам, чтобы декларируемый защитный механизм не превратился в инструмент цензуры, который может применяться к СМИ, блогерам и любым другим критическим голосам – произвольно и без должных доказательств угрозы или совершения преступления», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, законопроект №6688 вносился в повестку дня сессии парламента в июле 2017 года, но тогда депутатам не хватило голосов для этого.

21 июня 2018 года законопроект №6688 было успешно внесен в повестку дня Верховной Рады для рассмотрения на текущей сессии. Обсуждая законопроект №6688 25 июня представители интернет-сообщества Украины заявили, что принятие такого закона повлечет ряд негативных последствий, которые существенно ударят по уровню свободы в интернете, а также станет основанием для монополизации рынка предоставления услуг доступа к всемирной сети.