Журналистское расследование выявило новые детали в получении гражданства Израиля Ставицким

Бывший руководитель ЗАГСа в Немирове подозревается в подделке документов о еврейских корнях родственников бывшего министра Януковича - Эдуарда Ставицкого, которые существовали в бумажном виде и касались совсем других людей.

Журналисты "СтопКора" обнаружили новые факты получения Ставицким израильского гражданства, пишет УНН.

В свое время Эдуард Ставицкий был одним из членов преступной организации Януковича, более того - входил в круг его ближайшего окружения. Сегодня он - фигурант ряда дел в Генеральной прокуратуре Украины. Одна из них касается Межигорья. Подозревают, что именно господин Ставицкий в 2007 году подписал договор о передаче имения частной компании - через НАК "Надра Украины", которую он тогда возглавлял.

В частности, по данным ГПУ, Эдуард Ставицкий, частный нотариус Киевского городского нотариального округа и директор ООО "Танталит" подозреваются в том, что в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем незаконно завладели и легализовали объекты "Пущи-Водицы" стоимостью 540 млн гривен.

Однако бывший министр энергетики и угольной промышленности принимал участие не только в схемах вроде Межигорья.

"На самом деле на фоне тех хищений, которые существовали в топливно-энергетическом комплексе, это даже не такие большие масштабы", - отмечает известный журналист и политик Сергей Лещенко.

Однако сейчас одиозный экс-чиновник находится не просто на свободе, а в Израиле. Как получал гражданство государства Израиля и имеет ли право там находиться? Подробности - в собственном расследовании "СтопКора".