Bloomberg: Положение России ухудшается, стране грозит рецессия, банки в «панике»

Об этом пишут Ольга Танас и Любовь Пронина в своей статье «Положение России ухудшается, стране грозит рецессия, банки в «панике», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

На следующий день после того, как президент Владимир Путин заявил, что Россия отказывается от предложенного трубопровода в Европу стоимостью $ 45 млрд, члены правительства посчитали, что экономика в следующем году сократится, и отменили аукцион облигаций. Они также были вынуждены заложить 39,95 млрд рублей ($ 740 млн) для поддержки ОАО Газпромбанк, по крайней мере третьего по величине кредитора, чтобы обеспечить вливание капитала, после того, как санкции США и Европейского союза ограничили возможности для кредитов.

Экономика пострадала от штрафных санкций в связи с конфликтом в Украине, резкое падение рубля увеличило уровень инфляции, и 30-процентное падение цен на нефть подрывает доходы от экспорта. Россия может оказаться в первой рецессии с 2009 года в первом квартале, говорит заместитель министра экономики Алексей Ведев.

«Элементы нестабильности» влияют на изменения в российской экономике, от структурных до геополитических», сообщил Ведев журналистам в Москве. «Одним из ключевых факторов является более низкая цена на нефть».

Urals, главный экспортный сорт нефти, в среднем, вероятно, будет стоить $ 99 за баррель в 2014 году, снижение с ранее прогнозированных $ 104, сказал он. Цена, по прогнозам, может упасть в среднем до $ 80 в следующем году, говорит Ведев.

Угроза рецессии?

Валовой внутренний продукт может сократиться на 0,8 процента в следующем году, по сравнению с более ранней оценкой роста на 1,2 процента, сказал Ведев. Прогнозы по-прежнему предварительные, и не отображают единую позицию правительства, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов журналистам в Москве.

Пересмотренный прогноз показывает сокращение объемов производства из-за худшей конфронтации России с США и ее союзниками со времен холодной войны. ВВП, вероятно, сократится или покажет нулевой рост в этом квартале и продолжит снижение в ближайшие три месяца, на ежегодной основе, сказал Ведев.

Рецессия обычно определяется как сокращение в течение двух кварталов подряд на ежеквартальной основе.

Очередным признаком трудностей, с которыми столкнулось правительство, служит согласие предоставить помощь Газпромбанку из Фонда национального благосостояния, одного из двух суверенных фондов России с $ 80 млрд в активах. Это последовало за решениями помочь государственным кредиторам Группе ВТБ и Россельхозбанку поддержать свой капитал, позволяя им превращать кредиты на сумму 239 млрд рублей в привилегированные акции. Прибыли упали, поскольку банки увеличивают резервы для безнадежных кредитов из-за замедления экономики и снижения стоимости рубля.

«Пройти через это»

«Мы справимся с этой ситуацией», сказал Сергей Дубинин, председатель наблюдательного совета ВТБ, который руководил центральным банком в 1998 году во время дефолта из-за государственного долга. Рубль в свободном плавании и более высокая стоимость кредитов – «плохая комбинация» для российской экономики, сказал он сегодня на мероприятии в Лондоне.

В прошлом месяце Банк России досрочно перешел к обменному курсу в свободном плавании, после того, как вмешательство по всем правилам забрало миллиарды из валютных резервов страны. Политики также поднимали основные процентные ставки четыре раза путем накопления 400 базисных пунктов с марта, чтобы обуздать инфляцию.

Рубль ослаб почти на 30 процентов по отношению к доллару за последние три месяца, худший показатель среди более чем 170 валют, которые отслеживает Bloomberg. Снижение продолжилось и сегодня, курс стал на 5,1 процента слабее – до 53,8060 рублей за доллар по состоянию на 6:36 вечера в Москве.

Тупик в ситуации с Украиной

Против России были введены санкции США и ЕС, которые ограничили доступ к мировым рынкам капитала и увеличили его отток. Путин отрицает причастность к беспорядкам, которые начались после того, как в марте он присоединил Черноморский полуостров Крым.

Чистый отток капитала, по прогнозам, вырастет до $ 125 млрд в 2014 году, ранее ожидали более чем $ 100 млрд, по словам Ведева. Это было бы самым высоким годовым объемом с 2008 года, когда $ 133, 6 млрд были выведены из страны, согласно данным центрального банка. Министерство экономики прогнозирует замедление оттока до $ 90 млрд в 2015 году, если санкции останутся в силе в течение всего года.

России нужна цена на Brent, сорт, на который ориентируются нефтетрейдеры при оценке основной российской экспортной смеси, в среднем около $ 100 в этом году, чтобы сбалансировать свой бюджет, по оценкам Deutsche Bank AG. Brent сегодня снизился на 0,7 процента до $ 72,06 после вчерашнего повышения на 3,4 процента.

Бюджетное финансирование

Россия может использовать более 500 млрд рублей из $ 88,9 млрд Резервного фонда для финансирования бюджета на следующий год, говорит Максим Орешкин, руководитель отдела стратегического планирования Министерства финансов. Прогнозы ВВП министерств финансов и экономики на следующий год совпадают и «оптимистично» предполагают цену нефти $ 80 за баррель, сказал Орешкин.

Инфляция в конце года будет на уровне девяти процентов в 2014 году и замедлится до 7,5 процентов на конец 2015 года, сказал Ведев. Девальвация рубля будет способствовать росту потребительских цен на 2,4 процентных пункта в текущем году и 3,2 процентных пункта в 2015 году, сказал он. Инфляция ускорилась до 8,3 процента в октябре, больше всего с июля 2011 года.

Розничные продажи, которые должны были вырасти на 0,6 процента в следующем году, могут вместо этого снизиться на 3,8 процента, по словам Ведева. Безработица может вырасти до 6,4 процентов в 2015 году, более чем прогнозировалось ранее, а реальная заработная плата, вероятно, сократится на 3,9 процента, сказал он.

«Некоторые очень сильные факторы уже нанесли ущерб росту ВВП в следующем году», сказал по телефону Владимир Миклашевский, стратег Danske Bank A / S. «Очень жесткая денежно-кредитная политика центрального банка, отток капитала, ослабление рубля и санкции способствуют ускорению инфляции и увеличению стоимости капитала».