У Порошенко предлагают лишать «кнопкодавов» мандатов

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

В законопроекте отмечается, что народный депутат, который не оправдал доверия избирателей, может быть в любое время отозван ими. Основания для отзыва могут быть: нарушение депутатом положений Конституции и законов Украины, что установлено судом; пропуск народным депутатом в течение года более половины пленарных заседаний Верховной Рады и/или ее органов, в состав которых он избран; систематическое невыполнение депутатских обязанностей, определенных Законом "О статусе народного депутата Украины"; несоответствие практической деятельности депутата основным принципам и положениям его предвыборной программы или предвыборной программы партии, по списку которой он избран; использование депутатского мандата в личных или корыстных целях; неличное голосование на заседании парламента.

Процедуру отзыва народного депутата организует Центральная избирательная комиссия.

Вопрос об отзыве народного депутата, избранного по одномандатному округу, может быть поднят на собрании избирателей округа, от которого избран депутат, при условии, что в нем принимают участие не менее 500 избирателей.

Вопрос об отзыве народного депутата, избранного по общегосударственному округу, может быть поднят на собрании избирателей в большинстве областей Украины, при условии, что в каждом из этих собраний принимают участие не менее 500 избирателей.

Повторное поднятие вопроса об отзыве народного депутата может иметь место не ранее, чем через год после решения вопроса о результатах голосования о его отзыве, который проводился ранее.

Предложение об отзыве народного депутата, принятое на собрании избирателей, после регистрации созданной на нем инициативной группы, должно быть поддержано не менее чем 10 тыс. избирателей соответствующего одномандатного округа, а в общегосударственном округе - не менее чем 100 тыс. избирателей.

Общий срок сбора подписей избирателей в поддержку предложения об отзыве депутата, избранного по одномандатному округу, составляет 45 дней со дня получения свидетельства инициативной группой, а для отзыва депутата, избранного по общегосударственному округу - 45 дней со дня получения свидетельства последней из инициативных групп, созданных в большинстве областей Украины.

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Решение ЦИК по вопросу назначения голосования об отзыве народного депутата подается в ВР, направляется председателю областного совета, на территории которого создан соответствующий избирательный округ, и публикуется в газете "Голос Украины" и местной прессе.

Решение ЦИК о назначении голосования об отзыве депутата может быть обжаловано в судебном порядке депутатом или членами инициативной группы (инициативных групп).

В месячный срок со дня получения обращения от ЦИК комитет, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, рассматривает предложение избирателей об отзыве народного депутата, избранного по общегосударственному избирательному округу.

Решение об отзыве народного депутата принимается в 10-дневный срок по представлению комитета большинством от конституционного состава Верховной Рады.

В случае отзыва народного депутата его полномочия прекращается с момента принятия решения парламентом.

Голосование по вопросу об отзыве народного депутата, избранного по одномандатному округу, проводится в рамках избирательного округа, от которого избран депутат. Агитация за и против отзыва может осуществляться в любых формах и любыми средствами, которые не противоречат Конституции и законам Украины.

Голосование признается не состоявшимся, если в нем приняли участие менее 50% избирателей, внесенных в списки избирателей данного округа.

Сообщение о результатах голосования об отзыве народного депутата публикуется окружной комиссией в местной печати не позднее, чем на пятый день со дня голосования. В нем указываются сведения, занесенные в соответствующий протокол окружной комиссии.

После поступления протокола от окружной комиссии в случае, если за отзыв народного депутата проголосовало количество избирателей не меньшее, чем которое отдало свои голоса во время его избрания, и отсутствуют основания для рассмотрения вопроса о признании результатов голосования недействительными, ЦИК на 15-й день со дня голосования признает депутата отозванным избирателями, в связи с чем его полномочия прекращаются.

В случае, если за отзыв народного депутата проголосовало количество избирателей меньшее, чем которое отдало свои голоса во время его избрания, в решении комиссии отмечается, что предложение об отзыве отклонено.

Решение ЦИК о результатах голосования направляется в Верховную Раду и в течение пяти дней со дня его принятия публикуется в газете "Голос Украины" и местной прессе. Решение ЦИК о результатах голосования об отзыве народного депутата может быть обжаловано в судебном порядке народным депутатом, инициативной группой - по заявлению, подписанному большинством ее членов.

Голосование об отзыве народного депутата может проводиться не чаще одного раза в год.