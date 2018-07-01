Мэр Чернигова пообещал пострадавшим от подтопления возместить убытки

В ночь на 30 июня в городе выпала месячная норма осадков, на 40 улицах подтоплены 110 домохозяйств. Также отселены 57 человек из многоквартирного дома, который был признан аварийным.

Городской голова Чернигова Владислав Атрошенко пообещал пострадавшим от значительного подтопления горожанам возместить убытки.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующую информацию обнародовала пресс-служба городского совета.

"С понедельника и в течение недели будет работать комиссия, которая определит убытки граждан, нанесенные стихией, и технические заключения относительно недостатков сетей и путей их устранения", - говорится в обращении мэра к горожанам.

Также Атрошенко выразил сочувствие пострадавшим из-за непогоды и поблагодарил коммунальные службы и спасателей за работу.

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Вместе с тем черниговские СМИ сообщают, что Атрошенко сейчас нет в городе, поскольку он якобы находится в отпуске.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 июня в Чернигове выпала месячная норма осадков, на 40 улицах подтоплены 110 домохозяйств, на резиновых лодках из зоны подтопления были эвакуированы 16 человек. Также отселены 57 человек из многоквартирного дома, который был признан аварийным.

Ликвидация последствий непогоды в Чернигове продолжается.