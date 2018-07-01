На Майдане в Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных (фоторепортаж)

17:51, 01 июля 2018
Политика
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В Киеве на Майдане Независимости более сотни людей вышли на акцию поддержки украинских политзаключенных Кремля.

Как сообщает "Громадське", на большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченка.

Люди держат плакаты #FreeSentsov и надписи "Освободите заложников Кремля".

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Организаторы акции планируют также устроить в Киеве пробег в поддержку политзаключенных.

По словам организатора Ивана Рудяка, в воскресенье на подобные акции вышли в Грузии, Литве, Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии, Китае, Новой Зеландии и многих украинских городах.

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Новость в сюжете: Голодовка Сенцова
Теги: #политзаключенные#акция в Киеве#Олег Сенцов