На Майдане в Киеве прошла акция в поддержку политзаключенных (фоторепортаж)

Организаторы акции планируют также устроить в Киеве пробег в поддержку политзаключенных.

В Киеве на Майдане Независимости более сотни людей вышли на акцию поддержки украинских политзаключенных Кремля.

Как сообщает "Громадське", на большом баннере на Майдане разместили фотографии политзаключенных Олега Сенцова и Александра Кольченка.

Люди держат плакаты #FreeSentsov и надписи "Освободите заложников Кремля".

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Организаторы акции планируют также устроить в Киеве пробег в поддержку политзаключенных.

По словам организатора Ивана Рудяка, в воскресенье на подобные акции вышли в Грузии, Литве, Польше, Чехии, Нидерландах, Австрии, Китае, Новой Зеландии и многих украинских городах.