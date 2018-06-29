"Стабильно и без изменений": адвокат о состоянии здоровья Сенцова

Он также сообщил, как можно связаться с украинским режиссером.

Состояние здоровья незаконно заключенного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который уже 47-й день голодает, стабильное.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе.

«У Олега Сенцова пока стабильно и без изменений. Привет особо тревожным», - написал он.

Адвокат также сообщил, как можно связаться с украинским режиссером. «Пишите письма Олегу Сенцову через ФСИН-письмо и звоните через спецсвязь ФСИН. Он отвечает», - написал Динзе и уточнил, что письма из Украины принимают.

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Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцов содержится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня во время телефонного разговора президенты Украины и РФ Петр Порошенко и Владимир Путин договорились, что в ближайшее время омбудсмены двух стран Людмила Денисова и Татьяна Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах.

13 июня Денисова отправилась в РФ с намерением, в первую очередь, посетить в колонии Сенцова. Однако сегодня Денисовой под разными предлогами отказывали в предоставлении возможности повидаться с режиссером.