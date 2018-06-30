Россия ответственна за шесть конфликтов в Восточной Европе - Ющенко

Он отметил, что на сегодня в Восточной Европе шесть войн – Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым и Донбасс и у каждой из этих войн один агрессор – РФ.

В Восточной Европе сейчас есть шесть геополитических конфликтов, и в каждом из них агрессором является Российская Федерация.

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Об этом в передаче W Punkt польского ТВ Republika заявил третий президент Украины Виктор Ющенко, сообщает Польское радио. «То, что происходит сегодня в Украине, – не просто внутренняя, национальная проблема. Глубину этой проблемы мы можем понять, когда в начале анализа напомним, что сегодня в Восточной Европе шесть войн – Нагорный Карабах, Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье, Крым и Донбасс. Каждая из этих войн имеет одного и того же агрессора – Российскую Федерацию. Это не локальные конфликты – это конфликты геополитические», – сказал Ющенко.

По его словам, говоря о диалоге по линии Россия-США, надо иметь в виду одно дипломатическое обстоятельство - Украина в 1994 году добровольно отказалась от ядерной программы, в обмен получила гарантию нерушимости границ. Но на сегодняшний день Украина потеряла 7% своей территории. В связи с этим он отметил, что в переговорах должны принять участие те, «кто гарантировал политику безопасности» – США, Великобритания, Франция, Россия и Китай.

По словам Ющенко, «первый конфликт появился на востоке Европы 26 лет назад и это был Нагорный Карабах, через год это было Приднестровье. 10 лет назад возник конфликт в Грузии и Абхазии, четыре года назад Россия начала оккупацию Крыма и Донбасса. Каким является дипломатический вывод?

"В течение 26 лет европейская политика не смогла найти адекватного инструмента противодействия агрессивной российской политике, которая никогда не будет мирно сосуществовать с демократической политикой Европы. В течение 26 лет мы не научились решать конфликты, которые начинает Россия", - отметил он.