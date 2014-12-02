Кандидат в правительство от Радикальной партии хотел украсть госпредприятие - биография
19:19, 02 декабря 2014Политика
0 0
В официальной биографии кандидата на пост вице-премьера от Радикальной партии Валерия Мощевского написано, что на него было открыто уголовное дело за попытку украсть "Дорожное ремонтно-строительное управление №100".
Валерий Вощевский / vinnitsaok.com.ua
Об этом написано в биографии, которую раздали депутатам в Верховной Раде.
"2005-2006 гг. и 2008-2010 гг. - глава правления ОАО "ГАК" "Авомобильные дороги Украины", во время руководства ДК пытался украсть ГП "ДРСУ №100" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины". Было возбуждено уголовное дело", - говорится в биографии, передает Украинская правда.
Кроме того, Вощевский был руководителем "Укравтодора" во времена Януковича, но руководил ею только два месяца (17.03.2010-17.05.2010).
Читайте такжеЛяшко возглавит фракцию Радикальной партии в ВР
Как известно, Вощевский вместе с другими 16 кандидатами включен в список претендентов на министерские должности, которых должны голосовать пакетом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter