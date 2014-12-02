Кандидат в правительство от Радикальной партии хотел украсть госпредприятие - биография

Об этом написано в биографии, которую раздали депутатам в Верховной Раде.

"2005-2006 гг. и 2008-2010 гг. - глава правления ОАО "ГАК" "Авомобильные дороги Украины", во время руководства ДК пытался украсть ГП "ДРСУ №100" ОАО "ГАК "Автомобильные дороги Украины". Было возбуждено уголовное дело", - говорится в биографии, передает Украинская правда.

Кроме того, Вощевский был руководителем "Укравтодора" во времена Януковича, но руководил ею только два месяца (17.03.2010-17.05.2010).

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Как известно, Вощевский вместе с другими 16 кандидатами включен в список претендентов на министерские должности, которых должны голосовать пакетом.