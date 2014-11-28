Климкин: Весь цивилизованный мир говорит одним голосом в поддержку Украины

23:00, 28 ноября 2014
Политика
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Весь цивилизованный мир говорит одним голосом в поддержку Украины.

УНИАН

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в аэропорту «Борисполь» после прибытия канадской военной помощи, передает корреспондент УНИАН. 

«Мы чувствуем, что мы не одни в борьбе с российской агрессией, что у нас есть настоящие друзья, их солидарность, что мы не просто не равнодушны миру, а весь мир - США, Канада, ЕС, азиатские страны, весь цивилизованный мир говорит одним голосом в поддержку Украины», - заявил он.

«Я очень благодарен нашим канадским друзьям за уже оказанную помощь. У нас есть зимняя одежда, оборудование, медикаменты, мобильный госпиталь, оборудование для разминирования, для тактической связи - все то, что именно сейчас необходимо нам для того, чтобы победить», - отметил Климкин.Читайте такжеКлимкин призвал Германию ускорить предоставление помощи Украине

«Я уверен, что весь цивилизованный мир, а Украина является частью этого мира, является единой и неделимой европейской страной, будет вместе с нами», - добавил министр.

Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорт «Борисполь» прибыл самолет Воздушных сил Вооруженных сил Канады с первой партией груза военной помощи для Украины. 

26 ноября министр обороны Канады Роб Николсон заявил, что Канада предоставит Украине нелетальную военную поддержку еще на 11 млн канадских долларов.

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