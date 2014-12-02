У Порошенко заявили, что поддерживают все кандидатуры на должности министров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в парламенте.

“Наша фракция поддерживает всех кандидатов на должности в правительство”, - сказал Томенко и напомнил, что кандидаты пообщались с представителями фракций.

Он также добавил, что в случае, если станет вопрос, что этот человек не справляется, он будет уволена, так как сегодня назначен”.

Общее собрание коалиции поддержали за основу предложения фракций на должности в Кабмине.

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Как сообщал УНИАН, сегодня общее собрание коалиции поддержали за основу предложения фракций относительно министерских должностей для передачи их на рассмотрение премьер-министра Украины.

Позже премьер-министр Арсений Яценюк внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры, предложенные собранием коалиции в состав правительства.