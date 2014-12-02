У Порошенко заявили, что поддерживают все кандидатуры на должности министров
Представитель “Блока Петра Порошенко” Николай Томенко отмечает, что его фракция поддерживает предложенные кандидатуры на должности министров.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая в парламенте.
“Наша фракция поддерживает всех кандидатов на должности в правительство”, - сказал Томенко и напомнил, что кандидаты пообщались с представителями фракций.
Он также добавил, что в случае, если станет вопрос, что этот человек не справляется, он будет уволена, так как сегодня назначен”.
Общее собрание коалиции поддержали за основу предложения фракций на должности в Кабмине.
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Как сообщал УНИАН, сегодня общее собрание коалиции поддержали за основу предложения фракций относительно министерских должностей для передачи их на рассмотрение премьер-министра Украины.
Позже премьер-министр Арсений Яценюк внес на рассмотрение Верховной Рады кандидатуры, предложенные собранием коалиции в состав правительства.