МИД направил РФ ноту в связи с визитами российских чиновников в Украину

Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь МИДа Евгений Перебыйнис. "Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с продолжением российской стороной практики несогласованных визитов должностных лиц в Украину. Среди последних - визит 1 декабря этого года в Автономную республику Крым председателя госдумы Российской Федерации Сергея Нарышкина", - сказал Евгений Перебыйнис.

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По его словам, такие демонстративные действия свидетельствуют о сознательном нарушении Российской Федерацией государственного суверенитета Украины, Устава ООН и резолюции Генассамблеи ООН, а также своих обязательств по Договору о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией.