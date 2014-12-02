Полторак выступает за предоставление волонтерам статуса участника боевых действий

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями фракции Радикальной партии как кандидат на эту же должность в новом Кабинете министров.

Полторак отметил, что 5 декабря отмечается Всемирный день волонтеров, и будет предложено этих людей “поощрить”.

Читайте такжеПорошенко: Волонтеры подняли эффективность Минобороны и помогли усилить армию“Они провели серьезную работу”, - подчеркнул он.

“То, что эти люди должны быть признаны участниками боевых действий - мое личное мнение. Я с этим согласен”, - сказал Полторак.