"Самопомич" выступает категорически против экс-регионалов во главе комитетов Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в комментарии журналистам.

“Если Партия регионов в своих разных реинкарнациях получит высокие должности председателей парламентских комитетов, то мы не нуждаемся ни одной должности. Это дорога в никуда”, - сказал Соболев.

Он добавил, что коалиция будет работать над отменой депутатской неприкосновенности, реформой правоохранительных органов, чтобы “привлечь этих господ к ответственности”.

Читайте такжеКомитеты в Раде могут возглавить Пинзеник, Семенченко, Богомолец, Продан и Парубий“Но вместе с ними быть председателями комитетов мы не собираемся”, - подчеркнул депутат.

Он также отметил, что Регламентный комитет ВР должен возглавить человек не из коалиции, чтобы “контролировать нас”.

“Но причем здесь Партия регионов?”, - сказал Соболев.

В свою очередь депутат от “Самопомочи” Оксана Сыроид напомнила, что кандидаты от его партии претендуют на должности в комитетах по вопросам безопасности и обороны, иностранных дел, предотвращения и противодействия коррупции, а также комитете по вопросам информационных технологий.

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