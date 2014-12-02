На заседании фракции БПП другие политсилы назвали свои правительственные кандидатуры - СМИ

От "Народного фронта" Арсен Аваков претендует на Министерство внутренних дел; Павел Петренко - на должность главы Минюста, а Вячеслав Кириленко хочет возглавить Минкульт, сообщает INSIDER со ссылкой на одного из депутатов.

"Самопомич" претендует на Министерство аграрной политики, и предлагает назначить его главой Александра Павленко.

"Батькивщина" со своей стороны хочет видеть Игоря Шевченко на посту главы Минэкологии.

Также отмечается, что вопрос вице-премьера Игоря Жданова до сих пор дискутируется, поскольку кандидатов всех вице-премьеров, включая первого, еще не определили.

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"Народный фронт" официально свои кандидатуры пока не называл.

Собеседник из БПП также отметил, что во вторник состоится открытие заседания ВР, а затем будет объявлен перерыв, во время которого состоится совет коалиции, где и будут представлены все кандидаты в Правительство.