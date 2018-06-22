"Верните наших, заберите своих": в Киеве возле консульства РФ провели акцию (фоторепортаж)

Представители консульства не вышли к активистам.

У здания Консульского отдела посольства РФ в Украине, в Киеве, 22 июня активисты провели акцию "Верните наших, заберите своих".

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции принесли символического Ватника.

Активисты выступили с требованием освободить Олега Сенцова и других политических заключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах.

Организаторы акции - Медийная инициатива за права человека - собрали информацию об украинских политзаключенных в России и о задержанных в Украине граждан России.

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"На сегодня украинским правозащитникам известно о по меньшей мере 19 граждан РФ, которых задержали в связи с войной и обвиняют или уже осудили за участие в незаконных вооруженных формированиях, шпионаже, ведении агрессивной войны и другими статьями Уголовного кодекса Украины. В России их имен не знают и судьбой этих людей почти не интересуются", - заявили активисты в комментарии LB.ua.

Представители консульства не вышли к активистам.