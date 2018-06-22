Международный уголовный суд изучает преступления на территории аннексированного Крыма

Международный уголовный суд (МУС) изучает военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Крыма за время его аннексии Российской Федерацией.

Об этом сообщили представители Офиса МУС во время рабочей встречи с прокурором Автономной Республики Крым Гюндузом Мамедовым 20 июня. Встреча была посвящена материалам дела «Ситуация в Украине».

Во время встречи обсуждались грубые нарушения международного гуманитарного права: принуждение к службе в вооруженных силах РФ, принудительное перемещение гражданского населения с территории полуострова Крым, вынужденное приобретение гражданства РФ и другие вопросы.

«Преступления, совершаемые на территории Автономной Республики Крым и в городе Севастополе, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. В прошлом году прокуратура автономии совместно с неправительственными общественными организациями «Украинский Хельсинский союз по правам человека» и «Региональный центр по правам человека» направили три информационных сообщения в Офис Прокурора Международного уголовного суда. Сейчас готовится еще ряд сообщений о фактах военных преступлений в Крыму», - сообщил Гюндуз Мамедов.

По его словам, чтобы направляемые в МУС материалы соответствовали требованиям этого суда, прокуратура автономии сотрудничает со специалистами международного юридического партнерства Global Rights Compliance LLP. Эксперты этой организации обладают уникальным опытом в области международного гуманитарного права и международного уголовного права.

«Вопрос сбора и предоставления в Офис Прокурора МУС достаточной доказательной базы для инициирования расследования дела «Ситуация в Украине» является для нас одним из приоритетных», - заключил Гюндуз Мамедов.

Напомним, что в 2017 году прокуратурой АР Крым совместно с украинскими общественными организациями «Украинский Хельсинский союз по правам человека» и «Региональный центр по правам человека» в Офис Прокурора МУС были направлены три информационных сообщения с просьбой начать расследование по фактам совершения на полуострове грубых нарушений норм международного гуманитарного права.

Информация, которая была передана в МУС, касается фактов незаконного и крупномасштабного уничтожения и присвоения государственного и частного имущества; принудительного перемещения представителями оккупационной власти гражданского населения (в том числе лиц из мест лишения свободы) в пределах и за пределы полуострова Крым.