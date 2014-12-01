Время собирать камни

Россия начинает пожинать плоды своей неадекватной политики. Расчет на глобальный шантаж началом Третьей мировой войны с использованием ядерного оружия не оправдался. Мир перестал бояться Путина.

ОПЕК преспокойно, не пугаясь «ядерного пепла» помогает нефти упасть ниже 70 долларов за баррель (и это еще далеко не конец), понимая все последствия такого шага для России. Следующая встреча картеля состоится более, чем через полгода (5 июня 2015 года), а за это время в РФ многое может произойти на фоне острого дефицита «нефтедолларов».

Такая близкая Кремлю Германия уже на всех уровнях заявляет о невозможности пересмотра санкций по отношению к РФ (как минимум до марта 2015 года), пока та не вернется в правовой формат решения международных споров и проблем. Это означает уход Кремля с Донбасса и возвращение Крыма, на что Путин не пойдет ни под каким предлогом. Поэтому для ЕС выход на ближайшую перспективу только один – ужесточение санкций и помощь Украине в ее реформировании по ускоренной программе. Скорее всего, это будет происходить по рецепту «деньги в обмен на реформы».

Что уже говорить о Соединенных Штатах, которые после реванша республиканцев в Конгрессе замышляют, по словам Путина, «подчинение России своим интересам» и готовят новую энергетическую революцию на основе холодного термоядерного синтеза, дабы окончательно уйти от потребления углеводородов.

Но самое интересное начинает уже происходить в России. Во-первых, президент «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что снижение цены на нефть ниже 60 долларов за баррель не приведет к сокращению ее добычи в России. Как в таких условиях будет выживать российская нефтянка, для которой наверняка правительство не уменьшит налоги, Сечин не упоминает.

Во-вторых, даже по оценкам российских экономических экспертов, из-за санкций внешние рынки почти закрыты для российских заемщиков. России денег более, чем на 90 дней никто не дает (даже Китай). Открытый вопрос – когда закончатся в таких условиях резервные фонды РФ (на данный момент – около 420 миллиардов долларов) и как долго после этого сможет функционировать и обслуживать свои долги российская экономика. Маленький штрих – Россия на 70% зависит от импорта практически во всех отраслях. При этом не следует забывать, что российские государственные концерны-монополисты, такие как «Роснефть», РЖД и некоторые другие, уже встали в очередь за триллионными пакетами помощи из государственного бюджета России.

В-третьих, мировые судовые инстанции начали выносить решения не в пользу России на весьма внушительные суммы. В частности, административный суд Лондона в конце прошлой недели вынес решение по ходатайству «Роснефти» не в пользу компании. Своим иском «Роснефть» пыталась в судовом порядке отменить действие санкций против нее. Это не сработало. Теперь кроме санкций компании придется заплатить еще 50 миллиардов долларов по делу «ЮКОСа». И это тоже, всего лишь начало процесса.

В-четвертых, в России начались проблемы на предприятиях реального сектора. «КаМАЗ» заявил, что на несколько дней остановит производство в целях экономии средств. Авиационная компания «ЮТейр» заявила о своем дефолте. И это только первые ласточки.

В-пятых, после развязывания «санкционной войны» против Запада и, как ни странно, собственного российского населения, ушел в небытие, по сути, так долго выстраиваемый проект Таможенного Союза. Россия кроме Запада ввела запретительные меры против Белоруссии и Казахстана, моментально получив ответные «любезности», скоординированные между Минском и Астаной. Например, министерство сельского хозяйства Казахстана заявило, что не желает учувствовать в трехсторонних переговорах о запрете транзита через РФ продуктов «санкционной» группы из Беларуси без досмотра на российских пунктах. Похоже, с 1 января Таможенный Союз не сможет эволюционировать в Евразийский экономический союз по причине его реальной недееспособности.

А в это время, мир занят созданием системы, включая торговлю, которая будет запущена уже после завершения «российской проблемы» в той или иной форме. Например, ВТО впервые за последние годы приняла соглашение, продвинувшись в реформировании мировой торговли. Согласно данному соглашению, упрощаются правила для таможенного и пограничного контроля. Данный шаг поможет нарастить объемы мировой торговли до 1 триллиона долларов. Но Россия при нынешнем путинском режиме и, пребывая под санкциями, полностью выпадает из создания новой глобальной торгово-экономической матрицы.

Таким образом, Россия демонстрирует мастер-класс по саморазрушению. Страна стремительно двигается к пропасти, обвиняя в своей неспособности остановиться весь мир. Российское руководство уже дошло до черты, за которой оно начало собирать камни своей политики. За все ошибки придется платить по счетам. Особенно – за аннексию Крыма и агрессию против Украины на Донбассе. И Россия заплатит свою цену, поскольку самостоятельно противостоять всему мира она не в силах. Даже с ядерным оружием.

Теперь ключевой вопрос для Украины – когда ситуация в РФ обострится настолько, что Кремль вынужден будет полностью отказаться от активных действий на Донбассе. Судя по последним шагам российского руководства, - совсем скоро.

Роман Рукомеда, политический эксперт