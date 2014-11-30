В СБУ знают, где чиновники-беглецы времен Януковича

Об этом заявил советник председателя СБУ Дмитрий Тупчиенко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, большинству главных фигурантов дел Майдана были некорректно сделаны сообщения о подозрении.

"Поэтому эти люди бежали, но мы примерно знаем, где они находятся в настоящее время. Мы знаем, где в Подмосковье живет Азаров - идентифицировали его адрес. Известно, что полковник Петр Федчук принял российское гражданство. Точно знаем, что за пределами Украины находится и Сергей Арбузов. Поэтому сообщение, что его вроде где-то видели в Украине, - фейк ", - отметил Тупчиенко.

При этом он отметил, что "розыск этого человека никто не отменял".

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Вместе с тем Тупчиенко выразил сомнение, что Россия выдаст Украине подозреваемых в преступлениях на Майдане. Поэтому точного ответа, когда же наконец начнутся судебные процессы, услышать также не удалось.

"Уголовные процессы не происходят с сегодня на завтра, должны соблюдать все процедурные моменты", - отметил Тупчиенко.

Также он добавил, что все уголовные дела против должностных лиц 1-3 категории - первые заместители министров, члены правительства - компетенция Генеральной прокуратуры Украины, а работники органов безопасности осуществляют только оперативное сопровождение таких дел.