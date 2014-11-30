За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 15 - ранены
14:07, 30 ноября 2014Политика
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За минувшие сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины погибли трое украинских военнослужащих, еще 15 получили ранения.
В зоне АТО за сутки погибли 3 украинский военных / УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко.
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"За прошлые сутки мы потеряли трех украинских военных, еще 15 получили ранения", - сообщил Андрей Лысенко.
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