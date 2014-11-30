За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 15 - ранены

За минувшие сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины погибли трое украинских военнослужащих, еще 15 получили ранения.

Об этом сообщил пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. Читайте такжеВ Донецком аэропорту погибли двое украинских военных, пятнадцать ранены - СМИ "За прошлые сутки мы потеряли трех украинских военных, еще 15 получили ранения", - сообщил Андрей Лысенко.

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