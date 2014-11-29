В Минобороны наградили медика, эвакуировавшего более 600 раненых бойцов АТО

Сегодня, 29 ноября, в Министерстве обороны Украины наградили капитана медицинской службы Андрея Садовника, который в составе 61 мобильного госпиталя в течение четырех суток эвакуировал более 600 раненых и пленных украинских военнослужащих из Иловайского котла.

В частности, за проявленный героизм при выполнении специальных заданий во время проведения АТО, образцовое выполнение воинского долга, верность Военной присяге и военный профессионализм заместитель Министра обороны Украины - руководитель аппарата Петр Мехед вручил капитану медицинской службы Андрею Садовнику поощрительную награду Министерства обороны Украины-медаль «Знак почета».

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- Я находился в составе группы, которая в течение четырех суток евакуировала и оказывала помощь тем, кто был ранен или попал в плен во время выхода сил АТО из окружения в районе Иловайска и Старобешево, - поделился воспоминаниями капитан медицинской службы Андрей Садовник. - В моей колонне врачом по специальности был только я. Впоследствии в последний день эвакуации мне помогал земляк-одессит медик Юрий Марченко. О наградах тогда даже не задумывался, хотел помочь своему народу, своей стране, в которой сегодня достаточно непростая ситуация, - добавил врач.

Отдельные слова благодарности Петр Мехед выразил Народной артистке Украины Оксане Билозир, которая занимается проблемами освобождения наших военнослужащих, которых незаконно удерживают в плену сепаратисты.

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- Сегодня проводится огромная работа, направленная на освобождение наших военных, которые оказались в плену. Мы будем делать все зависящее от нас, пока не будет освобожден последний наш пленный. Поэтому мы объединились в одну большую группу «Патриот», которая соединила в себе много волонтерских движений. Это будет новый прорыв, новая сконцентрированная работа, которая будет иметь важные результаты для нашей страны, - отметила Народная артистка Украины певица Оксана Билозир. - Андрей Садовник - это человек воин, человек герой. Такие люди являются примером для всех украинцев. Я в свое время во время Афганской войны помогала тем украинцам, которые сейчас являются родителями тех молодых людей, которые сегодня защищают нашу независимость, - добавила певица.