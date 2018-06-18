Денисова и Москалькова работают над «дорожной картой» посещения украинских и российских заключенных (видео)

Москалькова напомнила, что договорённость о посещении омбудсменами заключенных обеих стран была достигнута 9 июня Порошенко и Путиным.

За результатами встречи Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и омбудсмен Российской Федерации Татьяна Москалькова начали вырабатывать «дорожную карту» посещения граждан Украины и России, которые находятся в местах лишения свободы.

Об этом сообщила Москалькова на своей странице в Facebook.

"Сегодня состоялась очень важная встреча с Уполномоченным по правам человека Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В результате встречи началась выработка «дорожной карты» посещения граждан, находящихся в местах лишения свободы", - написала она.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации напомнила, что договорённость о посещении омбудсменами обеих стран российских граждан, находящихся в заключении в Украине, и украинских - в России, была достигнута 9 июня в ходе переговоров президентов Российской Федерации Владимира Путина и Украины Петра Порошенко.

Читайте такжеУкраинский омбудсмен договорилась встретиться с российской коллегой в Москве

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, Денисова встретилась с российским омбудсменом Москальковой.

По итогам последней встречи глав МИД стран «нормандской четвёрки» 12 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что омбудсмены Украины и РФ разрабатывают «дорожную карту» по освобождению удерживаемых лиц.

13 июня Денисова отправилась в РФ для посещения незаконно заключенных украинцев.

14 июня она выступила против предложения представителей России посетить в колонии незаконно заключенного украинского режиссера Олега Сенцова 22 июня и требовала немедленного допуска к нему. На следующий день, 15 июня, Денисова сообщила, что ей отказали во встрече с Сенцовым в колонии.

Денисова также заявила, что переговоры с российской стороной зашли в тупик. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Сенцов «не является удерживаемой лицом», и отказался отвечать, почему к нему не пускают украинского омбудсмена.

Сегодня, 18 июня, Денисовой не дали свидания с незаконно осужденным украинским журналистом Романом Сущенко.