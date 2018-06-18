Кравчук спрогнозировал, при каких условиях Крым может вернуться в Украину

Леонид Кравчук заявил, что сегодня видит определенные аналогии с 1954 годом, когда Крым передали Украине из-за больших затрат на полуостров.

Может наступить такое время, что Крым снова под давлением международного сообщества может вернуться в Украину.

Об этом в интервью «Украинской правде» заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.

«Может наступить такое время, что Крым снова под давлением международного сообщества может вернуться в Украину. Это не означает, что это может быть быстро, может быть и долго. Все может быть», – заявил Кравчук.

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Он отметил, что когда-то Россия не могла справиться с Крымом, поэтому она передала его Украине. «Сейчас вижу похожие аналогии. За все время Украина вложила в Крым более 100 миллиардов долларов. Хоть россияне и построили там мост, Крым требует колоссальных затрат», – сказал Кравчук.

При этом экс-президент подчеркнул, что не верит в теорию, что Крым вернется в случае улучшения жизни в Украине. «Во-первых, я не знаю, когда мы станем жить лучше. Во-вторых, там 78% россиян. Поэтому мы должны смотреть на ситуацию и думать, какую политику применять в Донецке и Луганске, комплексная политика должна быть и по Крыму. Эти регионы уже не будут такими, как были, и это следует помнить», – добавил Кравчук.