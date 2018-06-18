Путину и Порошенко нужно сесть за стол переговоров - экс-президент Украины

Кравчук также раскритиковал нежелание Петра Порошенко проводить прямые переговоры.

Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что для решения ситуации на Донбассе российский и украинский президенты должны сесть за стол переговоров.

"Я знаю, что без влияния Запада мы не сможем этот вопрос решить. Но Путину нужно сесть за стол переговоров, потому что их влияние на Донбассе чрезвычайно большое. Надо сесть с Порошенко", - рассказал он в интервью "Украинской правде".

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Кроме того, бывший президент Украины раскритиковал нежелание нынешнего главы государства общаться с Путиным.

"Он говорит: "Я не хочу с ним общаться", я так знаю из его разговоров. Что значит "не хочу"? Мы выбрали такого президента. А что ты хочешь, чтобы мы выбрали другого? Это наше право, кого выбирать. Садитесь и договаривайтесь, потому что речь идет о народах, о крови, ужасе, смерти", - добавил Кравчук.

Экс-президент Украины уверен, что Путин увидел, что так, как в Крыму, не случилось и не случится, ведь мы будем защищаться до последнего.

Ранее эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что президент России Владимир Путин будет вынужден начать идти на уступки по Донбассу, однако, маловероятно, что это произойдет до проведения в Украине президентских и парламентских выборов.