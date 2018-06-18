Российский пранкер признался, что обманул Ребекку Хармс

Вован и Лексус устроили очередной нелепый розыгрыш.

Розыгрыш евродепутата Реббеки Хармс по поводу закона о равных правах для ЛГБТ в Украине организовали российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус. Об этом Кузнецов написал в Twitter.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс, что требует бойкота ЧМ, сегодня радостно раздавала интервью на гей-параде в Киеве о том, что Порошенко готовит закон о равных правах для ЛГБТ. Ей позвонили из АП Порошенко. Увы, это оказалось лишь пранком. Ну, вы понимаете, кто ей звонил) pic.twitter.com/50OSrbx6lm — Пранкер Вован (@evilprank) June 17, 2018

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Европарламента Ребекка Хармс стала жертвой дезинформации о подготовке президентом Петром Порошенко законопроекта "относительно прав ЛГБТ-украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".

После завершения "Марша равенства" в Киеве 17 июня Хармс заявила, что ей звонили из Администрации президента Украины и передали, что Петр Порошенко не только поддерживает "Киевпрайд", но и намерен подать проект закона о равных правах на следующей неделе. Однако в Администрации президента Украины опровергли подобную беседу и подобные инициативы.