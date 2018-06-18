Российский пранкер признался, что обманул Ребекку Хармс

03:44, 18 июня 2018
Политика
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Ребекка Хармс / REUTERS

Розыгрыш евродепутата Реббеки Хармс по поводу закона о равных правах для ЛГБТ в Украине организовали российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус. Об этом Кузнецов написал в Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее депутат Европарламента Ребекка Хармс стала жертвой дезинформации о подготовке президентом Петром Порошенко законопроекта "относительно прав ЛГБТ-украинцев в рамках европейских законодательных стандартов".

После завершения "Марша равенства" в Киеве 17 июня Хармс заявила, что ей звонили из Администрации президента Украины и передали, что Петр Порошенко не только поддерживает "Киевпрайд", но и намерен подать проект закона о равных правах на следующей неделе. Однако в Администрации президента Украины опровергли подобную беседу и подобные инициативы.

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