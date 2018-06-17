Евродепутат Хармс: меня дезинформировали от имени Администрации президента

Ранее Хармс заявила, что на следующей неделе президент Украины Петр Порошенко представит проект закона о равных правах. В свою очередь в АП ответили, что подобных звонков в адрес Хармс не осуществляли, высказав предположение, что евродепутат стала жертвой розыгрыша.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что стала жертвой дезинформации о подготовке президентом Петром Порошенко законопроекта о равных правах.

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Об этом она написала в Twitter после опровержения Администрацией президента факта звонка к ней.

"Меня и мой офис систематически дезинформировали относительно законопроекта о равных правах с помощью сфабрикованного телефона и почты, представляясь главой Администрации президента", - отметила она.

"Это был мой собственный опыт, связанный с текущей дезинформационной войной. Прошу прощения за проблемы и недоразумения, которые это могло повлечь", - добавила евродепутат.

Me &my office have been misinformed systematically about a draft law on same rights fabricated using phone&mail identity and posing as president's chief of staff.This was my own experience with ongoing disinformation war.I am sorry for problems&miscommunication caused. 1/2 — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.

I would like to underline that the incident doesn't affect the fact that today's #KyivPride is a substantial success for Ukraine &advancement of civil rights& equality for Ukrainians.I thank Russian police & National Guard for protecting the event. 2/2 @poroshenko@MiRo_SPD — Rebecca Harms (@RebHarms) 17 июня 2018 г.

Она подчеркнула, что этот инцидент не влияет на тот факт, что проведенный в воскресенье "Киев Прайд" является значительным успехом для Украины и прогрессом в гражданских правах и равноправии украинцев.

Как писала «Украинская правда», в воскресенье депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что на следующей неделе президент Украины Петр Порошенко представит проект закона о равных правах.

Советник Хармс Максим Эристави уточнил, что собеседник евродепутата представился якобы председателем АПУ Игорем Райниным, который по поручению президента проинформировал о законодательной инициативе, которая "будет касаться прав ЛГБТ украинцев, в рамках европейских законодательных стандартов".

В свою очередь в департаменте информационной политики Администрации президента заявили, что подобных звонков в адрес Хармс с АП не осуществляли, высказав предположение, что евродепутат стала жертвой розыгрыша.

Напомним, сегодня в Киеве состоялся Марш равенства "КиевПрайд". Мероприятие проходило под усиленным контролем со стороны правоохранителей. Противники Марша равенства, среди которых - националисты и религиозные активисты, утром 17 июня проводили собственную акцию протеста. Участники протеста держали плакаты с лозунгами: "Мама-папа - хорошо, папа-папа - плохо" и "Не голосуй за лояльного к ЛГБТ". Еще до начала марша протесты вылились в столкновения националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек. Сейчас всех задержанных отпустили.