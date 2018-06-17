Порошенко: все коррупционные дела должны быть переданы в Антикоррупционный суд после его создания

Он не видит никаких проблем по вопросу апелляций.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что все коррупционные дела должны быть переданы в Антикоррупционный суд после его создания.

Об этом глава государства сказал вчера в интервью украинским телеканалам.

Отвечая на вопрос относительно проблемы, о которой заявляли и международные организации, что апелляции по коррупционным делам, которые суды уже рассматривают сейчас, будут рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде, Порошенко отметил, что его позиция по этому вопросу является «абсолютно четкой».

«Позиция президента является абсолютно четкой - она изложена, и я прошу проверить, в законопроекте, который был зарегистрирован 22 декабря. В законопроекте эта норма была изложена абсолютно четко: что все дела, которые на время создания Антикоррупционного суда переданы в любые другие суды, должны быть немедленно переправлены в Антикоррупционный суд. И только Антикоррупционный суд дела по критериям, которые определяют подсудность, имеется в виду уровень чиновника, который обоснованно подозревается в совершении коррупционного преступления, или сумма, которая дана в виде взятки, или другие вопросы, обязательно должны рассматриваться новым созданным Антикоррупционным судом», - подчеркнул он.

Порошенко отметил, что тогда эта позиция вызвала критику, что якобы будут «перегружены суды, и мы их засыплем делами».

«На сегодняшний день количество дел, находящихся в судах или переданных в суд, составляет не более одной сотни, и это означает, что 35 судей будут иметь по три дела, и это в то время, когда в судах общей юрисдикции судьи имеют 800 дел, а у них - три», - отметил президент.

Глава государства также напомнил, что тогда были соответствующие выводы Венецианской комиссии, где отмечался принцип - «с чистого листа», где дела, начатые ранее, должны оставаться в старом суде, а Антикоррупционный суд должен начинать работу с чистого листа.

«Какая позиция и отношение президента к этому? Она не изменилась. Она как была, что мы должны все дела передавать в антикоррупционный суд, как была задекларирована в моем варианте, так и остается такой», - еще раз подчеркнул Порошенко.

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«У парламента есть очень эффективная возможность рассмотреть и принимать решения. Парламент абсолютно независимый орган, и любое решение парламента по этому поводу я буду воспринимать и одобрять. Если поддержат они позицию президента - буду счастлив», - добавил президент.

Порошенко еще раз подчеркнул, что «Антикоррупционный суд будет забирать к себе все дела. И количество дел на сегодняшний день является очень убедительным, что может это делать не только на этапе апелляции, но и на этапе первой инстанции. Это возможно», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 7 июня приняла президентский закон о Высшем антикоррупционном суде (ВАС). Законом установлено, что Высший антикоррупционный суд является постоянно действующим высшим специализированным судом в системе судоустройства Украины.

11 июня закон подписал президент, 14 июня закон вступил в силу.

После публикации стало известно, что, согласно закону, апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданных НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

14 июня директор НАБУ Артем Сытник отметил, сначала проектом закона было предусмотрено, что решения судов первой инстанции, даже принятые до создания Высшего антикоррупционного суда, будут обжаловаться в Апелляционной палате ВАС, но эту норму изменили перед голосованием.