В Раду внесли законопроект о порядке импичмента президента
18:05, 28 ноября 2014Политика
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О порядке импичмента президента", который внесли члены фракции "Батькивщина".
Проект закона внесли Тимошенко и Кожемякин / УНИАН
Законопроект № 1097 "О порядке импичмента президента" внесли депутаты от фракции "Батькивщина" - глава фракции Юлия Тимошенко и замглавы фракции Андрей Кожемякин.
Пояснительная записка к проекту закона пока отсутствует на сайте парламента.
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В пятницу, 28 ноября, в Верховной Раде также был зарегистрирован законопроект об отказе Украины от внеблокового статуса и о вступлении в НАТО. Законопроектом предлагается исключить из закона "Об основах внутренней и внешней политики" пункт о том, что Украина является "внеблоковой" страной и дополнить статью об основах внешней пунктом о "членстве Украины в Организации Североатлантического договора".
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