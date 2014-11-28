В Раду внесли законопроект о порядке импичмента президента

Законопроект № 1097 "О порядке импичмента президента" внесли депутаты от фракции "Батькивщина" - глава фракции Юлия Тимошенко и замглавы фракции Андрей Кожемякин.

Пояснительная записка к проекту закона пока отсутствует на сайте парламента.

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В пятницу, 28 ноября, в Верховной Раде также был зарегистрирован законопроект об отказе Украины от внеблокового статуса и о вступлении в НАТО. Законопроектом предлагается исключить из закона "Об основах внутренней и внешней политики" пункт о том, что Украина является "внеблоковой" страной и дополнить статью об основах внешней пунктом о "членстве Украины в Организации Североатлантического договора".