Украина может отсудить у РФ триллион долларов за аннексию Крыма и войну на Донбассе

Процесс тормозит украинский бюрократизм и нежелание Кремля признавать вину

После аннексии Крыма в марте этого года Россией и войны в Донбассе, проходящей при участии российских войск и под руководством спецслужб Кремля, у Украины появился шанс нанести РФ неожиданный удар – потребовать через международные суды возмещения материального ущерба. Речь может идти о миллиардах долларов, сообщает НВ.

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В начале марта украинский Минюст начал этот процесс, подав первый иск против России в страсбургский Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Сегодня к нему добавилось еще два иска.

"Мы собираем документы, свидетельства людей, факты, чтобы показать масштабность нарушения Россией всех международных норм", - пояснила Наталья Севастьянова, правительственный уполномоченный в делах ЕСПЧ.

В заявлении против РФ официальный Киев указал, что на сегодня сумма убытков, нанесенных Кремлем Украине, составляет 1,18 трлн грн ($78,32 млрд).

Но это лишь по делам в ЕСПЧ. Юристы и аналитики говорят, что спектр судебных споров с РФ может значительно расшириться за счет исков в Международный трибунал по морскому праву, Международный суд ООН, Арбитражный институт стокгольмской Торговой палаты и за счет штрафов Государственной авиационной службы Украины.

Российский экономист Слава Рабинович добавил, что в таких делах сформируется общая сумма, которая может быть получена от РФ.

"Считаю, что логично требовать $1 трлн за Крым и Донбасс. Это заявленная сумма, потолок, который хочет получить истец", - уточнил он.