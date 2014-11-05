Генштаб РФ готовил во Львове серию масштабных терактов – СБУ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается в сообщении, в состав преступной группы, которая называла себя «Отряд имени Кузнецова», входило пятеро граждан Украины, которые были завербованы спецслужбами Российской Федерации. Члены группировки прошли диверсионную подготовку в лагере для наемников на территории России.

По указанию иностранной спецслужбы группа террористов готовила взрывы на территории Львовской области, в частности на объектах критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса. Злоумышленники имели задание дестабилизировать обстановку, запугать население и спровоцировать панику в регионе. Их работа координировалась представителями ГРУ ГШ ВС РФ.

Читайте такжеЗавербованные разведкой РФ украинцы проходили переподготовку в лагере под Феодосией - СБУ

4 ноября с.г. сотрудники СБУ задержали всех членов группы до совершения ими преступления. Террористы планировали взорвать с помощью самодельного взрывного устройства объект транспортной инфраструктуры Львова.

Во время обысков в квартирах членов группы изъято четыре гранаты «РГ-42» и инструкции по изготовлению взрывных устройств.

Следователями Управления СБ Украины во Львовской области начато уголовное производство по ч.3 ст.15 и ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины, подчеркивается в сообщении.