У Еханурова один интерес - чтобы вертолеты летали

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ обещает, что Минобороны будет действовать «абсолютно прозрачно» в вопросах использования военных вертолетов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Я единственное, что могу обещать, – Министерство обороны будет абсолютно прозрачным в этих вопросах – наш интерес один – чтобы вертолеты летали», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

«Есть несколько человек, которые хотят развернуть скандал», - добавил министр, пообещав работникам СМИ в ближайшее время предоставить все материалы по этому вопросу.

Ю.ЕХАНУРОВ сообщил, что на последнем заседании парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны народные депутаты спрашивали его об аренде военно-транспортных вертолетов компании «Украинские вертолеты».

«Я сказал (депутатам – УНИАН): какое бы решение ни было принято в будущем – оно кого-то не устроит. Поэтому, конечно, будет борьба интересов», - сказал министр.

Он также заметил, что сейчас Минобороны изучает предыдущие решения по этому вопросу и впоследствии примет свое.

Также министр отметил, что спрос на перевозку транспортными вертолетами очень большой, но есть проблемы с ремонтом этой техники. «Ремонтировать их находится мало желающих, а вот разделить – есть много», – сказал Ю.ЕХАНУРОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО обвинил заместителя главы Секретариата Президента Александра ЧАЛОГО в лоббировании интересов частной компании «Украинские вертолеты», которая арендует вертолеты военной авиации на невыгодных для Министерства обороны условиях.

«Была заслушана информация, которая подтверждена документами, о том, что есть серьезная угроза потери практически всего парка вертолетов Ми-8МТВ для армейской авиации Сухопутных войск в результате сделок по договору аренды 2003 года, когда компания «Украинские вертолеты» на абсолютно невыгодных условиях для Минобороны взяла в аренду 16 боевых вертолетов», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

«Попытка Минобороны в 2006-2007 годах вернуть эти вертолеты была сорвана при участии заместителя главы Секретариата Президента А.ЧАЛОГО», - подчеркнул А.ГРИЦЕНКО.

При этом А.ГРИЦЕНКО отметил, что Минобороны до сих пор судится с компанией «Украинские вертолеты», против которой было возбуждено уголовное дело.

«Это очень тревожный пример лоббирования Секретариатом Президента интересов частной компании», - убежден А.ГРИЦЕНКО.

А.ГРИЦЕНКО добавил, что в конце прошлого года Минобороны обратилось в Интерпол, и этим вертолетам было запрещено летать, вместе с тем в начале года оборонное ведомство получило письмо от Секретариата Президента с просьбой отозвать свои замечания из Интерпола, после чего вертолеты могли начать полеты, и сейчас не известно, где они находятся.