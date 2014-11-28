Силовики уничтожили один из "кочующих" танков боевиков под Углегорском
08:55, 28 ноября 2014Политика
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В Донецкой области в районе Углегорск-Дебальцево появились «кочующие» танки боевиков и российских военных .
REUTERS
Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
"Экипажи осуществляют скрытый выход на огневые позиции, 5-6 выстрелов и резкий отход под прикрытием огня минометных и пулемётных расчетов по позициям украинских войск", – написал он.
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Напомним, в районе Гранитного Донецкой области войска РФ и боевиков предприняли новые попытки продвижения в сторону Старогнатовки, однако потерпели неудачу.
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