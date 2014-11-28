Силовики уничтожили один из "кочующих" танков боевиков под Углегорском

Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"Экипажи осуществляют скрытый выход на огневые позиции, 5-6 выстрелов и резкий отход под прикрытием огня минометных и пулемётных расчетов по позициям украинских войск", – написал он.

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Напомним, в районе Гранитного Донецкой области войска РФ и боевиков предприняли новые попытки продвижения в сторону Старогнатовки, однако потерпели неудачу.