"Подарок" в 90 килограммов: Украина подает в суд ООН доказательства преступлений РФ в Крыму и на Донбассе

Меморандум в Международный суд ООН состоит из 17,5 тысяч страниц текста и содержится в 29 томах.

Украина сегодня подаст в Международный суд ООН меморандум, содержащий юридическое обоснование позиции Украины относительно расовой дискриминации в оккупированном Российской Федерацией Крыму и финансирования Россией терроризма на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

"Сегодня РФ получит от нас своеобразный «подарок» в МС ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и содержится в 29 томах. Подаем наш меморандум по финансированию терроризма и расовой дискриминации", - сообщил Климкин.

Читайте такжеКлимкин в ООН призвал усилить международное давление на Россию и ввести миротворцев на Донбасс

Как сообщал УНИАН, Украина до 12 июня подаст в Международный суд ООН меморандум о расовой дискриминации в Крыму и финансировании РФ терроризма. В частности, Украина включит факт поставки на Донбасс российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», с которого был сбит малазийский самолет «Боинг 777» (рейс MH17), в меморандум о финансировании Россией терроризма.

Также в документе будут отражены все факты репрессий против украинских и крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму.

Справка УНИАН. Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года объявил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении своих институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

По поводу обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.