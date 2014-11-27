Назначение Яценюка премьером поддержал экс-регионал Звягильский

В то же время "против" проголосовали депутаты из фракции партии «Блок Петра Порошенко» Олег Мусий и Сергей Каплин, свидетельствуют обнародованные на сайте Верховной Рады результаты голосования.

Кроме того, «воздержались» народные депутаты из фракции партии «Блок Петра Порошенко» Ольга Богомолец и Сергей Лещенко, а не голосовала Ольга Червакова, «отсутствовал» Руслан Сольвар.

Вместе с тем за кандидатуру Яценюка проголосовали в полном составе фракции партий «Народный фронт» и «Самопомич».

Из фракции Радикальной партии «за» проголосовали все депутаты, кроме Сергея Мельничука, который «воздержался».

Читайте такжеСобрание коалиции поддержало кандидатуру Яценюка на должность премьера, а Гройсмана - на должность спикераВ то же время, назначение Яценюка главой правительства поддержали все депутаты от партии «Батькивщина», кроме Надежды Савченко, которая «отсутствует» в сессионном зале, поскольку содержится под стражей в России.

Из внефракционных «за» Яценюка проголосовали 13 народных депутатов: Олесь Довгий, Владислав Атрошенко, Яков Безбах, Андрей Белецкий, Александр Герега, Юрий Деревянко, Константин Жеваго, Сергей Мищенко, Федор Негой, Валерий Давыденко, Анатолий Денисенко, Тарас Пастух, Александр Супруненко.

«Воздержались» при голосовании внефракционные депутаты Борис Филатов, Дмитрий Ярош, Василий Петевка, Владимир Парасюк.

Также «не голосовал» Владимир Гройсман, но на сайте ВР указано, что он обратился к руководителю Аппарата парламента с заявлением о зачислении его голоса «за» при голосовании за кандидатуру Яценюка.

Из группы «Экономическое развитие» не голосовали два народных депутата Антон Яценко и Евгений Балицкий, а Виктор Остапчук отсутствовал, остальные 16 депутатов проголосовали «за».

Из группы «Воля народа» за назначение Яценюка премьером «за» проголосовали 19 депутатов, один - Михаил Ланьо - отсутствовал.

Читайте такжеСтали известны фамилии претендентов на должности министров в новом правительствеКак сообщал УНИАН, сегодня парламент восьмого созыва назначил Яценюка на должность премьер-министра Украины. За данное решение проголосовал 341 народный депутат из 390, зарегистрировавшихся в сессионном зале.

От «Блока Петра Порошенко» назначение Яценюка премьером поддержали 138 депутатов, от «Народного фронта» - 83, от «Оппозиционного блока» - 1, от “Взаимопомощи” - 32, от Радикальной партии - 21, из группы “Власть народа” - 19, от “Батькивщины” - 18, группы “Экономическое развитие” - 16.

Перед голосованием Порошенко, внося на рассмотрение парламента кандидатуру Яценюка, отметил, что к нему с соответствующим предложением поступило представление от руководителей 5 фракций коалиции: Юрия Луценко («Блок Петра Порошенко»), Александра Турчинова («Народный фронт»), Олега Березюка («Самопомич»), Олег Ляшко (Радикальная партия) и Юлии Тимошенко («Батькивщина»).

Порошенко отметил, что у него есть 15 дней на то, чтобы определиться по этому вопросу, однако он подписал соответствующее представление прямо в сессионном зале.

Порошенко призвал депутатов поддержать соответствующее представление, внеся на рассмотрение парламента представление о назначении Яценюка на должность премьера.