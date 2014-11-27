Об этом сообщил советник главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский на своей странице в Facebook.

«За время агрессии России против Украины СБУ запретила въезд в Украину 83 (!) российским журналистам, которые представляют, в частности, такие российские СМИ, как: «Звезда», ВГТРК, «LifeNews» и многие другие (10 - принудительно возвращены, 73 - не допущены на нашу территорию)», - написал он.

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При этом Лубкивский подчеркнул, что все решения о запрете въезда принимались на основании наличия достаточной информации о совершении конкретным представителем российских СМИ соответствующих деяний, противоречащих интересам обеспечения национальной безопасности Украины.

В то же время советник председателя СБУ констатировал, что распространена практика, когда российские журналисты или журналисты других стран, которые работают на российскую пропаганду и в отношении которых были приняты решения о запрете въезда, возвращаются в Украину через подконтрольные боевикам территории.

В связи с этим Служба безопасности считает необходимым вернуться к процедуре аккредитации иностранных журналистов в Министерстве иностранных дел Украины и СБУ на период проведения АТО.

«Это позволит как фиксировать намерения иностранцев проводить деятельность на территории Украины, так и отменять аккредитацию в случае совершения ими противоправных и антиконституционных действий», - подчеркнул Лубкивский.