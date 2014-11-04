Журналистов российского"LifeNews" депортировать не будут – МВД

Об этом УНИАН сообщили в столичном главке милиции.

“У оператора паспорт был при себе, а журналистке пришлось подождать, пока ее коллега привезет ее паспорт. После проверки документов никаких претензий к их владельцам в милиции нет, тем более, депортировать их никто не собирается”. - отметили в главке милиции.

Как сообщила «Украинская правда», в Киеве не состоялся анонсированный Славянский марш. Однако для выяснения личности в милицию было доставлено журналистку LifeNews Евгению Змановскую.

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По словам пресс-офицера Шевченковского РУ МВД Натальи Калиновской, «к работникам милиции, которые обеспечивали охрану общественного порядка, обратились представители СМИ, что на мероприятии находятся журналисты без документов». Как рассказал в своем Facebook журналист Азад Сафаров, это он попросил у милиции проверить аккредитацию LifeNews.

Самого же Марша не было. Напротив, на Майдане митинговала сотня противников проведения этого мероприятия.