Тимошенко назначила себе еще шестерых советников

Кабинет министров Украины распоряжением № 378-р от 5 марта 2008 года назначил Анну СКРИПНИК советником премьер-министра Украины на общественных началах.

Текст соответствующего распоряжения за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на официальном сайте Верховной Рады.

Кроме того, согласно распоряжению №№ 377-р, 376-р, 375-р, 374-р и 373-р, советниками главы правительства, соответственно назначены, Ярослав ЯЦКИВ (на общественных началах), Элла ЛИАНОВА (на общественных началах), Валерий ГЕЙЦ (на общественных началах), Александр ГИНЗБУРГ (на общественных началах) и Алексей ДАНИЛОВ (в составе штатных советников).