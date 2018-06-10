"Крым как чемодан без ручки": эксперт оценил, во сколько "влетает" РФ аннексированный полуостров

По мнению специалиста, ситуация вокруг Крыма сложилась вполне однозначная.

Глава наблюдательного совета Фонда "Майдан иностранных дел" и главный редактор сайта BlackSeaNews Андрей Клименко прокомментировал проблему дороговизны аннексированного Крыма для российского госбюджета.

"На сегодняшний день Крым обходится российскому бюджету в несколько миллиардов долларов в год. Внутренний голос старого экономиста подсказывает мне, что их потери по Крыму исчисляются в целом (с учетом санкций и других составляющих этого процесса) около 1% ВВП", − сказал он во время чата для "Главреда".

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Кроме того, Клименко дал рекомендации по поводу решения "крымской" проблемы.

"Нужно продолжать делать Крым все более и более дорогим "чемоданом без ручки" для России. Альтернатива — это война. Поэтому единственный вменяемый путь — это держать санкции и усиливать санкции против России, не допускать их отмены, создавать все большие потери для России в связи с оккупацией и аннексией Крыма", − считает он.