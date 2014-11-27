Количество сторонников вступления в НАТО среди украинцев выросло в 3-4 раза - Порошенко
15:05, 27 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что количество сторонников вступления в НАТО среди украинцев выросло в 3-4 раза.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в сессионном зале парламента перед народными депутатами.
«В 3-4 раза выросло количество сторонников вступления Украины в НАТО», - сказал Порошенко.
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Также, по его словам, подавляющее большинство украинцев поддерживают реализацию Соглашения об ассоциации и вступление в ЕС.
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