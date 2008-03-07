Яценюк закрыл заседание: мы ссорились, ссорились и показали свое настоящее лицо

Верховная Рада Украины отказалась включить в повестку дня законопроекты относительно отмены депутатской неприкосновенности

Как сообщает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня законопроекта, который внесен представителями коалиции, проголосовало 219 (при необходимых 226) народных депутатов из 445, зарегистрированных в зале.

При включении в повестку дня законопроекта внесенного представителями Партии регионов проголосовало 222 народных депутатов.

После этого председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сказал, что «приветствует парламент с этим результативным голосованием». «Мы ссорились, ссорились и показали свое настоящее лицо», - подчеркнул А.Яценюк.