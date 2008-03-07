Яценюк закрыл заседание: мы ссорились, ссорились и показали свое настоящее лицо
14:23, 07 марта 2008Политика
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или Много шума из ничего
|Ярослав Сухой и Владимир Яворивский за трибуной во время заседания Верховной Рады. Киев, 6 марта
Как сообщает корреспондент УНИАН, за включение в повестку дня законопроекта, который внесен представителями коалиции, проголосовало 219 (при необходимых 226) народных депутатов из 445, зарегистрированных в зале.
При включении в повестку дня законопроекта внесенного представителями Партии регионов проголосовало 222 народных депутатов.
После этого председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК сказал, что «приветствует парламент с этим результативным голосованием». «Мы ссорились, ссорились и показали свое настоящее лицо», - подчеркнул А.Яценюк.
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